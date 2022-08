EUROPEI NUOTO Con Martinenghi e Panziera il nuoto azzurro è ancora d'oro

Nella vasca romana del Foro Italico continuano le soddisfazioni europee per il nuoto azzurro. Solito pieno di medaglie anche nella penultima giornata di gare aperte con il bronzo di Alberto Razzetti nei 200 Farfalla: 1'55''17 dietro all'accoppiata ungherese formata da Kristof Milak oro e Richard Marton argento. Quinto posto per Silvia Di Pietro nella finale dei 50 stile libero femminili: 24"77 il tempo dell'azzurra. Oro alla svedese Sarah Sjoestroem (23"91) davanti alla polacca Katarzyna Wasick e all'olandese Valerie Van Roon. Il dominio italiano è servito nei 50 rana. Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro in 26"33, nuovo record nazionale. E' il secondo titolo per il 23enne varesino dopo quello nei 100. Argento per Simone Cerasuolo in 26"95. Bronzo al tedesco Lucas Matzerath. Bronzo nei 200 misti donne da Sara Franceschi. La 23enne livornese ha nuotato in 2'11"38, ed è stata preceduta dall'israeliana Gorbenko, oro in 2'10"92, e dall'olandese Steenbergen. Medaglia d'argento per Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl. Il campione azzurro, oro negli 800, ha fatto 14'39"79 preceduto dall'ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 14'36"10. Bronzo al francese Damien Joly . Quarto posto per Domenico Acerenza . Altro giro e altro trionfo: medaglia d'oro per Margherita Panziera nella finale dei 100 dorso. La 27enne di Montebelluna ha chiuso al primo posto con il tempo di 59"40. Argento alla britannica Harris, bronzo olanda. Quinta Silvia Scalia. Medaglia di bronzo per l'Italia nella staffetta 4x200 stile libero mista. Stefano Di Cola, Matteo Ciampi, Alice Mizzau e Antonietta Cesarano fermano il cronometro in 7'31"85. Oro alla Gran Bretagna davanti alla Francia.

