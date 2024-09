MARATONA Con Mengesha e Ketema l'Etiopia conquista Berlino

La Maratona di Berlino parla etiope. Lo fa nella gara maschile e anche in quella femminile con atleti africani e africane a prendersi la vittoria, il podio, la scena. Assente Eliud Kipchoge, vincitore delle ultime due edizioni, si è imposto Milkesa Mengesha in 2h03''17. A giocarsi il titolo nella gara maschile è stato un quartetto compatto fino al quarantesimo chilometro per poi cominciare la battaglia vera e propria. Mengesha l'ha spuntata staccando di appena 5'' il keniano Cybrian Kotut che quando le schermaglie sono entrate nel vivo era rimasto col vincitore. Terzo un altro etiope, Haymanot Alew, giunto 14 secondi dopo e relegando il quarto protagonista di giornata, Stephen Kiprop, al mai desiderato legno. Primo tra i non africani sul traguardo, il giapponese Ikeka, sesto. Nella gara femminile, invece, un'atleta partiva da grande favorita e non ha deluso le aspettative. E' Tigist Ketema che domina tracciato e avversarie in 2h16''42, staccando le connazionali Fikir e Mulatie, seconda e terza per un podio tutto etiope.

