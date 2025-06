CICLISMO Con un altro show Pogacar prenota il Delfinato

Con un altro show Pogacar prenota il Delfinato.

Tadej Pogacar raddoppia. Dopo il venerdì, rieccolo il sabato con un'altra vittoria e soprattutto la condizione che in vista del Tour sta arrivando pedalata dopo pedalata. Riecco Pogacar quindi: scatta e, ripreso, riscatta, fa il vuoto e arriva solo. Tiene la maglia gialla e si prepara, domani, a incassare il Giro del Delfinato. Il solo a potersi ancora mettere in mezzo è Vingegaard che oggi ha pagato appena 14 secondi grazie a un gran finale e che comunque in Classifica Generale segue il signore in giallo di una bella minutata.

Giornata come sempre movimentata al Delfinato con fuga lunga e numerosa progressivamente riassorbita. Eroica la resistenza di Romain Bardet, rimasto stoicamente solo finché le forze gli hanno consentito di spingere. A questo punto tutto apparecchiato per il piano perfetto di Pogacar. Lo sloveno fa il vuoto in un amen nonostante i tentativi di risposta di Vingegaard (buono) e Lipowitz, meno convinto. Resa di Evenepoel fuori dal podio virtuale. Domani l'epilogo, ancora montagna, stessi favoriti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: