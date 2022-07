Conclusi i mondiali di atletica con due record: Duplantis vola a 6,21

I record mondiali dello svedese Armand 'Mondo' Duplantis e della nigeriana Tobi Amusan hanno coronato l'ultima giornata dei mondiali di atletica di Eugene, in Oregon. Il primo sale nell'asta a 6.21 metri, la seconda ha corso i 100 m. a ostacoli in 12.12 secondi. Settimo posto per 'Italia nella staffetta femminile 4x400, poco dopo la conquista dell'oro da parte di Massimo Stano nei 35 km di marcia. Insieme al bronzo nel salto in alto di Elena Vallortigara, ha fatto segnare il miglior risultato azzurro da Parigi 2003.

