VOLLEY FEMMINILE Conegliano, coach Santarelli: "Novara nemica leale, contenti per lo Scudetto"

Conegliano è Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia dopo aver battuto la storica rivale Novara in finale. Le gialloblu, dopo 63 vittorie consecutive, saranno attese anche dall'ultimo atto della Champions League il primo maggio a Verona contro Istanbul. Non può che essere soddisfatto il coach Daniele Santarelli.

Nel video l'intervista.

