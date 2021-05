Conegliano è Campione d'Europa: Istanbul ko in 5 set

Al termine di una stagione perfetta - 46 vittorie consecutive - l'Imoco Volley Conegliano conquista anche la Champions League di volley femminile. A Verona, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno battuto 3-2 il Vakifbank Istanbul con il 15-12 decisivo nel tie-break.

A decidere il match Paola Egonu, autrice di ben 40 punti. Conegliano chiude un'annata fatta di soli successi, a partire dai trionfi in Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Campionato. Per quanto riguarda la Champions League è la prima affermazione per le gialloblu, dopo le due finali perse nel 2017 e 2019.