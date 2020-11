PALLAVOLO FEMMINILE Conegliano è campione d'inverno Dodicesima vittoria consecutiva per il sestetto veneto

Vittoria più sofferta del previsto per l'Imoco Conegliano che nel posticipo della serie A femminile supera il Chieri e conquista la dodicesima vittoria in altrettante partite giocate. Il sestetto ospite torna in campo dopo quasi un mese e ben cinque gare rinviate per il coronavirus ma dimostra di aver mantenuto un ottimo stato di forma. Al Palaverde di Treviso la partita è bella ed equilibrata, soprattutto nei primi due set. Le piemontesi sono molto efficaci al servizio e la squadra di casa soffre. Il sestetto ospite prova anche a scappare nel primo set, portandosi sul 19 a 16 ma nel momento decisivo, la corazzata gialloblù mette a referto un parziale di 9 a 2 che chiude la prima partita. Il secondo set è una fotocopia del primo. il squadra ospite vola sul 18 a 15 e la palleggiatrice Bosio innesca bene le sue schiacciatrici. Conegliano annulla tre set-point ma poi un errore della compagine di Santarelli consegna alla Reale Mutua il secondo set, chiuso sul 24 a 26. Sul punteggio di 1 a 1, la squadra veneta decide che è arrivato il momento di cambiare marcia e allora non c'è più partita. Trascinate da una immarcabile Paola Egonu, Conegliano non sbaglia più nulla e si aggiudica il terzo parziale per 25 a 19. Il quarto set è il meno combattuto, le ospiti provano a restare aggrappate alla sfida ma il sestetto di casa vuole chiudere la pratica, senza correre ulteriori rischi. La Egonu attacca e mura, per lei 27 punti e MVP della partita con 3 muri e il 58% in attacco. La capolista chiude con il punteggio di 25 a 18 per una vittoria che significa imbattibilità in tutto il girone d’andata e naturalmente il titolo di campionesse d’inverno della Serie A femminile.

