VOLLEY Conegliano perfetta, campione d'Italia senza sconfitte Terzo titolo in fila per le venete, campioni in quattro delle ultime cinque stagioni: Novara cade 3-1 e la serie si chiude sul 2-0.

Dopo l'anomalia di Gara 1 – vinta, ma solo al tie break – Conegliano torna alla normalità e completa la stagione perfetta. Nessuna sconfitta, solo successi per le Pantere. Campionesse d'Italia per la terza volta consecutiva e per la quarta volta nella loro storia. Titoli arrivati tutti nelle ultime cinque stagioni, ciclo nel quale solo Novara è riuscita a strapparle uno scudetto. Novara ci ha provato anche stavolta, vendendo cara la pelle ma cedendo anche Gara2, stavolta 3-1. Stesa da un'altra prova sontuosa di Paola Egonu, che dopo i 47 del primo giro ne mette altri 35 (15 invece quelli di Adams).

A partire meglio comunque sono le piemontesi, subito attente nel capitalizzare le disattenzioni venete per il +4. Poi Egonu va in battuta e Conegliano ritrova la parità, così, per l'ennesima volta nella serie, si va ai vantaggi. Qui Novara si mangia quattro set poit e poi ne annulla altri tre, salvo poi capitolare 29-31 sul muro vincente ospite. Ed è testa a testa fino ai vantaggi anche nel periodo seguente, stavolta però si chiude in fretta: Daalderop annulla il set poit avversario e poi, dopo la battuta vincente di Smarzek, mura Egonu per il 26-24 del pari. Ma anziché essere preludio di un finale di fuoco, è l'ultima fiammata novarese. Adams e Folie sono sul pezzo in ambo le fasi, Hill ed Egonu alzano il livello e il terzo finisce con un 18-25 mai in discussione. E nel quarto, nonostante una Novara tenuta in piedi da Herbots e Bosetti, non cambia l'andamento: Egonu scava il solco, la difesa ospite aumenta d'intensità e arriva il definitivo 22-25, con Folie a firmare il punto scudetto.

