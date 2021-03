Conegliano si prende la Coppa Italia: Egonu ne fa 37

E' sempre e solo Conegliano. Nell'albo d'oro della Coppa Italia di pallavolo femminile l'Imoco Volley scrive il proprio nome per la terza volta, la seconda consecutiva dopo il successo dello scorso anno. E lo fa a Rimini con l'RDS Stadium teatro della finalissima, così come per l'intera Final Four. La Igor Gorgonzola Novara lotta e combatte ma non può nulla di fronte allo strapotere delle pantere e, in particolare, della coppia d'oro Myriam Sylla-Paola Egonu che, alla fine, meteranno a referto 57 punti dei 97 complessivi ottenuti da Conegliano. La migliore è stata quest'ultima – nominata poi MVP della partita e premiata da Lara Lugli – con ben 37 palloni schiacciati a terra. Una superiorità disarmante quella dimostrata dalla 22enne opposto anche della Nazionale italiana.









Termina 3-1 con le ragazze di coach Daniele Santarelli che vincono il primo set con relativa facilità (25-17), nel secondo soffrono e sono costrette alla rimonta prima di chiudere sul 25-23 mentre nel terzo Novara ha una reazione d'orgoglio e allunga il match grazie al 22-25. Decisive - tra le azzurre – Bosetti, Smarzek e Daalderop in doppia cifra rispettivamente con 15,11 e 10 punti. Ma non basta: il quarto ed ultimo parziale torna ad essere un monologo gialloblu. Il punto della Coppa è, come al solito, di Egonu: 25-18 e discorso chiuso. E' il secondo trofeo stagionale per l'Imoco Volley dopo la Supercoppa Italiana conquistata ad inizio settembre: ora riparte la caccia ai prossimi obiettivi, dallo Scudetto alla Champions League che vedrà proprio Conegliano e Novara riaffrontarsi in semifinale tra il 17 ed il 23 marzo.