VOLLEY FEMMINILE Conegliano, stagione da record: ora la Champions League L'Imoco Volley festeggia il quarto scudetto della sua storia e si prepara già alla finale di Champions League del primo maggio per concludere una stagione perfetta

Gara-2 della finale Scudetto consegna ai posteri una Conegliano da record. Le Pantere, campionesse d'Italia per la quarta volta nella loro storia, chiudono una stagione incredibile e fatta di soli successi. E' il dodicesimo trofeo conquistato da un club nato solamente nel 2012 e reso schiacciasassi da un allenatore giovane ma con grandi qualità come Daniele Santarelli. Ancora una volta il successo è arrivato contro la rivale storica, quella Igor Gorgonzola Novara che – soprattutto in Gara-1 ha messo più di un brivido ad una squadra, al momento, inarrestabile. Da ottobre 2013 azzurre e gialloblu si sono affrontate per 38 volte, con Conegliano avanti 27-11. Duello che è spesso coinciso con l'assegnazione di titoli, dalle Finali Scudetto a quelle di Coppa Italia passando per Supercoppa e Champions League. Una "nemica leale", come definita da Santarelli.

In più, per Conegliano, la ciliegina sulla torta di un record difficilmente raggiungibile nella storia: 63 vittorie consecutive, una striscia iniziata addirittura a dicembre 2019. E la stagione non è ancora finita. Dopo il “Triplete” nazionale – campionato, coppa e supercoppa – Egonu e compagne saranno attese dall'ultimo atto della Champions League. Avversaria, il primo maggio a Verona, la Vakifbank Istanbul per conquistare l'unico trofeo che ancora manca nella bacheca gialloblu e per coronare nel migliore dei modi una stagione leggendaria.

Nel servizio l'intervista a Daniele Santarelli, coach Imoco Volley Conegliano

