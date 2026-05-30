Coni, Luciano Buonfiglio: "Roma-Napoli è una candidatura forte per le Olimpiadi 2036, ma serve il sostegno di tutti"

L'intervista a Luciano Buonfiglio

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a Rimini per l'evento “Sull'onda dello Sport” ha parlato al microfono di San Marino RTV anche dei rapporti con San Marino e Olimpiadi 2036.

"I buoni rapporti - ha detto Buonfiglio - sono tra le istituzioni, ma soprattutto tra le persone. E quando si ha la fortuna di conoscere delle persone come il Presidente del Comitato Olimpico di San Marino, per forza di cose si va d'accordo. Quindi è eccellente il rapporto".

Italia che sta naturalmente conquistando ottimi risultati. Parlo di Olimpiadi, ma tra poco meno di 80 giorni, c'è Taranto con i Giochi del Mediterraneo

"Continuerà la scia positiva, perché sappiamo far bene il nostro mestiere, le federazioni lavorano perfettamente, le direzioni tecniche coordinate dalla preparazione olimpica e dobbiamo essere protagonisti ancora una volta".

Così mi fa un assist, allora possiamo parlare di Olimpiadi anche estive in Italia prima o poi?

"Sicuramente sì, l'Italia è il secondo paese al mondo in termini di organizzazioni di eventi sportivi ma soprattutto dopo le Olimpiadi invernali credo che abbiamo riscosso l'applauso di tutto il mondo per l'idea delle Olimpiadi diffuse, per le località e il prestigio delle nostre località ma poi la ciliegina delle 30 medaglie che si unisce alle 40 che abbiamo vinto a Parigi e che ci fanno essere nelle prime quattro nazioni al mondo e ci danno la sicurezza di poter affrontare una probabile candidatura, sempre che tutte le parti in campo siano d'accordo a cominciare dal governo, dalle regioni, dai comuni, dai partner istituzionali perché deve essere un'Olimpiade non per costruire impianti ma per migliorare la vivibilità delle persone con più impianti sportivi e quindi un'Olimpiade sostenibile nel senso più ampio della termine per lasciare una legacy concreta di miglioramento delle città che lo ospiteranno e quindi alla luce di questi eventi che si stanno organizzando non ultimo anche l'America's Cup che c'è a Napoli penso che le città che possono ospitare quest'Olimpiade sempre che ripeto tutte le forze sono d'accordo Roma-Napoli".

Possiamo parlare un po' anche di riscossa degli sport, non voglio dire minori, perché è sbagliatissimo, ma di nicchia perché questi ultimi mesi hanno rilanciato tantissimo questi sport?

"Che siano minori l'hai detto tu. Da cosa dipende questo? Le cose vanno fatte, vanno fatte bene, ma vanno anche divulgate: più voi le fate conoscere, meno saranno minori".







