TOKYO2020 Cons: rinvio responsabile, vicino agli atleti per i sacrifici di questi anni

In questa difficile contingenza a livello globale, che sta mettendo a dura prova anche la nostra Repubblica, diamo atto della responsabilità delle autorità giapponesi e del CIO, la cui decisione va nella direzione di salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici e della comunità internazionale. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è vicino agli sportivi "per l’impegno ed i sacrifici fatti in questi anni per raggiungere il palcoscenico più prestigioso che un atleta possa sognare, quello delle Olimpiadi".

'In questo momento - scrive il Cons - deve prevalere in tutti il senso di responsabilità, consapevoli che l’appuntamento olimpico è solo rimandato. A tal fine è bene ribadire l’invito a rispettare le direttive emanate al fine di poter sconfiggere nel più breve tempo possibile la piaga del COVID-19 e poter tornare al più presto sui campi di allenamento a preparare le prossime sfide'.



