Continua la corsa di Fognini

Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Una vittoria che vale la top ten virtuale per il numero uno azzurro. Fognini, numero 12 del mondo e nona testa di serie, ha battuto in quattro set lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 18 del tabellone, con il punteggio di 7-6 6-4 4-6 6-1. Termina invece agli ottavi la corsa di Salvatore Caruso, che lotta ma nulla può contro il numero uno del mondo Novak Djokovic.