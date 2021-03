Coppa America, Luna Rossa e New Zealand partono con un successo a testa

Al primo giro è pari e patta, ma a livello di fiducia il punto pesantissimo è quello di Luna Rossa. Team New Zealand è più veloce, ma non così tanto da mettere fuori gioco l'equipaggio italiano, che si dimostra avversario tosto e preannuncia una Coppa America per nulla scontata.

Ad aprire la contesa è il successo dei campioni in carica, che nella prima regata hanno uno spunto leggermente superiore fin dal principio. I tentativi di Luna Rossa di rifilargli la penalità vanno a vuoto, Te Rehutai è più avanti e mantiene il controllo senza scomporsi. Gli italiani non cedono e su un paio di lati guadagnano pure qualcosina, nell'ultimo però New Zealand aumenta il vantaggio in maniera significativa e si porta sull'1-0.









Tutt'altro andamento, fin dal principio, nella seconda regata: preso il margine, Luna Rossa si mette in marcatura sui campioni, coprendone tutte le manovre e non concedendo possibilità di recupero. Così il vantaggio, consistente nei primi due cancelli, raddoppia nei due seguenti, con gli italiani che si portano avanti di 25”. Nell'ultimo tratto New Zealand sfodera il colpo di reni che la riporta in pista, così, all'ultima poppa le distanze sono dimezzate. L'inerzia e le condizioni sui 14 nodi – perfette per i campioni in carica – sembrano il preludio della rimonta, invece niente: l'equipaggio italiano tiene i nervi saldi, risponde colpo su colpo con una perfetta marcatura e si impone per 7”.

Un successo storico soprattutto per James Spithill, che sale a quota 15 – una in più di Russell Coutts – e diventa il timoniere con più regate vinte in Coppa America. Ora la giornata di riposo, poi si procederà con due regate al giorno finché una delle contendenti non raggiungerà le agognate sette vittorie che valgono il titolo.