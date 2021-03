Coppa America. Luna Rossa vince gara 3 ma perde la 4: è sul 2-2

Luna Rossa ha vinto gara 3 della finale di Coppa America di vela e si porta sul 2-1 sul defender Team New Zealand. Lo scafo italiano ha dominato la regata portandosi subito in vantaggio e controllando la gara tenendo a distanza i 'kiwi'. Ma in gara 4 è New Zealand a vincere, conquistando il punto del 2-2 nella finale di Coppa America di vela contro Luna Rossa. Neozelandesi avanti sin dalla partenza con la barca italiana costretta a inseguire. Alla fine Bruni e compagni hanno accusato un ritardo di un minuto e tre secondi. Domani sono in programma altre due regate. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.