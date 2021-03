VELA Coppa America: match point New Zealand

Gara 9 della Coppa America di vela va a New Zealand e allunga nella serie sul 6-3. Arriva il punto del match point per i kiwi che ora sono vicinissimi alla difesa del titolo. Resta l'amaro in bocca per l'imbarcazione italiana che ha preso il comando della regata e difeso il piccolo vantaggio conquistato. Una bella gara, con le due barche quasi a toccarsi. Alla fine della penultima poppa, Luna Rossa riesce a girare davanti. Nella seconda parte della bolina, il vento gira sul lato destro. Arriva la spinta che permette a New Zealand di diventare ancora più veloce e tagliare il traguardo. A Luna Rossa rimane la speranza di provarci fino alla fine. Gara 10 è stata rinviata per vento instabile a questa notte. In programma anche l'eventuale gara 11.

