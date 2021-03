VELA Coppa America: New Zeland vince il trofeo. Bruni: "grazie Italia, ci riproveremo"

Coppa America: New Zeland vince il trofeo. Bruni: "grazie Italia, ci riproveremo".

Team New Zealand ha ottenuto ad Auckland il settimo punto nella finale contro Luna Rossa e si è aggiudicato la 36/a America's Cup di vela, bissando il successo conquistato a Bermuda nel 2017 contro gli statunitensi di Oracle. L'equipaggio 'kiwi', nella 10/a regata disputata oggi, ha chiuso la serie sul 7-3 a proprio favore.

Di 46" sul traguardo il distacco che New Zealand ha inflitto a Luna Rossa, che esce comunque a testa alta dalla finale, ma sconfitta. Dopo una buona partenza, la barca italiana è stata sovrastata dai padroni di casa, che hanno preso in mano il comando delle operazioni e progressivamente hanno fatto aumentare il proprio vantaggio. La 10/a regata ha subito un paio di rinvii e, alla fine, è scattata con mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia.

"E' stata davvero un'esperienza fantastica, complimenti a New Zealand per il lavoro eccezionale. Complimenti anche a noi: abbiamo dimostrato che possiamo farcela. Siamo stati un po' sfortunati negli ultimi giorni, ma abbiamo svolto un ottimo lavoro. Questa non è una fine, Bertelli e Luna Rossa ci riproveranno. Sono felice per questa esperienza. Grazie Italia per il supporto". E' il commento a caldo di Francesco Bruni, ancora a bordo, timoniere di Luna Rossa dopo la sconfitta nella finale della 36/a America's Cup di vela.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: