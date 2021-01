Coppa America: sindaco Rimini, Sirena esempio italiano

"Max Sirena è Rimini che non ha paura". Così il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che invita a prendere l'esperienza dello sportivo "come esempio e stimolo in questo tempo del Covid, l'esempio italiano di una vela tesa per catturare il vento e ripartire". E' il commento del primo cittadino romagnolo sul velista riminese alla vigilia della 36esima edizione della America's Cup che, nella notte fra giovedì 14 e venerdì 15 gennaio.

Max Sirena salperà alla guida del team Luna Rossa verso Auckland 2021 nel ruolo di skipper e team director. Sirena ha già vinto due Coppa America, l'ultima nel 2017 con New Zealand, l'altra nel 2010 con Bmw Oracle. Venerdì cominciano le sfide della Prada Cup, il trofeo preliminare che selezionerà lo sfidante dei campioni in carica neozelandesi. Nel 2017 ha ottenuto dalla sua città il riconoscimento del Sigismondo d'oro.



