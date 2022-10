CICLISMO Coppa Bernocchi, Ballerini vince in volata

È di Davide Ballerini il trionfo in una Coppa Bernocchi terminata in una volata decisamente curiosa, con un folto mazzetto di ciclisti che sbagliano ad affrontare l'ultima curva. Tra questi non il comasco, che prevale su Corbin Strong, Stefano Oldani e Matteo Trentin. Finale inverosimile per una corsa partita subito col turbo, merito dell'immediata azione di Jousseaume, Barrenetzea e Muñoz, quest’ultimo alla prima apparizione tra i pro e già protagonista in una fuga. All'ingresso del circuito della Valle Olona il quartetto si stabilizza sui 6' di vantaggio, poi pian piano il gruppo, trainati dai contro attacchi innescati da Alaphilippe, inizia a rientrare. Proprio il campione del mondo è tra i tanti che, a 20 km dal traguardo di Legnano, provano ad andare via, il plotone però risponde colpo su colpo a tutti. Il traguardo si avvicina e sono gli uomini di Trentin quelli apparentemente meglio piazzati, a far saltare il banco però ci pensa, nell'ultimo km, il già citato errore di una discreta fetta del gruppo: nel parapiglia parte la volata e dal mucchio ne esce vincente Ballerini, al 10° successo in carriera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: