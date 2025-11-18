Coppa Davis, Alcaraz rinuncia per infortunio

Dopo le rinunce di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, arrivati a fine stagione in riserva di carburante, la Coppa Davis perde un altro protagonista: Carlos Alcaraz non ci sarà a Bologna. A frenarlo è l'infortunio patito nell'ultimo atto delle Atp Finals persa proprio contro Sinner. Il numero 1 al mondo ha riportato un edema al bicipite femorale destro e quindi non potrà partecipare con la Spagna. "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna… - scrive sui social - .Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha consigliato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia e non vedevo l'ora di aiutarci a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante".

Alla luce di quest'ulteriore novità, cambiano ancora i rapporti di forza all'interno della competizione, con la Spagna, data per favorita dopo le rinunce di Sinner e di Musetti, che scende nelle quotazioni. Il giocatore con il ranking più alto in campo sarà Alex Zverev, n. 3 al mondo, su cui la Germania farà particolare affidamento. Salgono le quotazioni dei tedeschi, che avranno una grande occasione.

Resta comunque alta la fiducia nell'Italia, che, pur dovendo rinunciare ai numeri 2 e 8 del ranking Atp, potrà contare su una Nazionale di ottimo livello, con Matteo Berrettini a guidarla, Flavio Cobolli (n. 22) e Lorenzo Sonego (n. 39) a completare i singolaristi, affiancati dagli specialisti di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, freschi di semifinali alle Atp Finals.

Con la Spagna che a questo punto avrà solo quattro convocati (Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez e Marcel Granollers), aumentano le chance di Francia e soprattutto Cechia, trascinate, rispettivamente, da Arthur Rinderknech, Giovanni Mpetshi Perricard e Corentin Moutet e da Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac. Più indietro partono Belgio, Argentina e Austria.

Si comincia oggi con la sfida tra Francia e Belgio, domani l'Italia affronta l'Austria con tanto entusiasmo e la volontà di difendere il trofeo che detiene da due edizioni di fila. Chiuderà i quarti la doppia sfida, giovedì, tra Spagna e Cechia e tra Argentina e Germania.







