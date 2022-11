TENNIS Coppa Davis: Australia prima semifinalista

Doppio successo in rimonta e semifinale conquistata dall'Australia nelle Finals di Coppa Davis in programma a Malaga, in Spagna. Nel primo quarto di finale gli Aussies eliminano l'Olanda dopo due partite molto combattute e risolte solo nel terzo set. Il primo dei due match vede il successo di Jordan Thompson, n.84 del ranking ATP, nei confronti di Tallon Griekspoor, numero 96. Eppure è proprio il tennista olandese a partire meglio, conquistando il primo parziale con il punteggio di 6-4. Il punto di svolta è il secondo set: Griekspoor parte meglio e continua ad avere in mano le redini dello scambio ma Thompson, in qualche modo, reagisce e non concede break dopo due game infiniti da oltre 10 minuti. E, quando tutto sembra indirizzato verso il tie-break, l'australiano al primo set point chiude i giochi passando 7-5. Il terzo e decisivo, a questo punto, diventa una formalità: Thompson cresce a vista d'occhio, Griekspoor cala dal punto di vista fisico ed esce dal gioco. 6-3 nel finale e dopo quasi 3 ore di gioco l'Australia va sull'1-0.

Nel secondo incontro, invece, Botic van De Zandschulp – costretto a tenere in vita gli Orange – fa un mezzo miracolo nel primo set contro il ben più quotato Alex De Minaur portandoselo a casa 7-5. Ma da lì non c'è più storia: il n.24 delle classifiche mondiali con un 6-3 6-4 negli altri due parziali ribalta tutto e chiude la contesa. 2-0 Australia che va avanti senza giocare il doppio. La caccia alla 29^ Coppa Davis degli Aussies è ufficialmente partita, l'Olanda deve ancora una volta rimandare l'appuntamento con la prima insalatiera della sua storia.

