Coppa Davis, Berrettini torna martello e Cobolli non tradisce: Italia in finale

Matteo Berrettini manda avanti l'Italia nella semifinale della Coppa Davis con la decima vittoria consecutiva nella competizione. Il romano si prende d'imperio il primo punto nella sfida contro il Belgio, battendo 2-0 il numero 86 al mondo Raphael Collignon. Mai in discussione il primo parziale, vinto da Berrettini 6-3 strappando il servizio all'avversario già in partenza.

Il secondo sembrava poter avere un simile andamento, ma quando il romano, dopo aver eseguito il break nel primo game, ha avuto l'opportunità di andare sul 3-0, l'ha fallita e poi ha perso altri due game di fila. Il rientro in partita del belga è però durato poco e Berrettini, un punto per volta, aiutato dal solito martellamento al servizio, ha chiuso set e incontro.

Nel secondo singolare, dopo oltre 3 ore di match Flavio Cobolli batte Zizou Bergs al termine di un tie-break infinito da oltre 30 punti (17-15). Grazie alla precedente vittoria di Berrettini e al successo di Cobolli, l'Italia vola in finale di Coppa Davis per la terza volta consecutiva.







