Coppa Davis, Berrettini torna martello: Italia avanti 1-0 sul Belgio in semifinale

Il romano batte in due set Collignon (6-3 6-4) accusando qualche difficoltà solo a metà secondo parziale. Cobolli ha il match point per l'ultimo atto

21 nov 2025
Foto: Fitp
Matteo Berrettini manda avanti l'Italia nella semifinale della Coppa Davis con la decima vittoria consecutiva nella competizione. Il romano si prende d'imperio il primo punto nella sfida contro il Belgio, battendo 2-0 il numero 86 al mondo Raphael Collignon. Mai in discussione il primo parziale, vinto da Berrettini 6-3 strappando il servizio all'avversario già in partenza.

Il secondo sembrava poter avere un simile andamento, ma quando il romano, dopo aver eseguito il break nel primo game, ha avuto l'opportunità di andare sul 3-0, l'ha fallita e poi ha perso altri due game di fila. Il rientro in partita del belga è però durato poco e Berrettini, un punto per volta, aiutato dal solito martellamento al servizio, ha chiuso set e incontro.

Il secondo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, contro Zizou Bergs (n. 43): in caso di vittoria azzurra, sarà finale ancora una volta, la terza di fila, in caso di sconfitta, si giocherà il doppio.




