FINALS BOLOGNA Coppa Davis: Brasile battuto per 2-1. Vincono Berrettini e Arnaldi

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati battuti in tre set dalla rimonta di Rafael Matos e Marcelo Melo (7-6, 6-7, 5-7) nel doppio che ha concluso sul 2-1 per l'Italia il confronto con il Brasile nel Girone A delle Davis Cup Finals, all'Unipol Arena di Bologna. In precedenza Matteo Berrettini aveva battuto Joao Fonseca e Matteo Arnaldi aveva sconfitto Thiago Monteiro. Venerdì azzurri di nuovo in campo, contro il Belgio.

