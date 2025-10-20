Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati

Stavolta Jannik Sinner non ci sarà: il tennista altoatesino è fuori dai convocati di Filippo Volandri per le Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna a novembre. Il numero 2 al mondo non ha dato disponibilità per l'impegno internazionale, in cui l'Italia proverà a difendere per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale, vinto sia nel 2023, sia nel 2024 grazie anche - e soprattutto - a Sinner.

"La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra - spiega Volandri -. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un'entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni".

Il numero 1 degli azzurri sarà perciò Lorenzo Musetti. Assieme a lui ci saranno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Andrea Vavassori. Tuttavia non è ancora esclusa del tutto la partecipazione di Sinner: questo perché per diramare la lista definitiva dei convocati ci sarà tempo fino a una settimana prima della competizione, al via il 18 novembre, cambiando al massimo tre tennisti, e l'altoatesino potrebbe ripensarci in base all'andamento delle Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Con Carlos Alcaraz convocato dalla Spagna, magari riaccendere il duello anche a livello di Nazionali potrebbe spingere Sinner a indossare l'azzurro anche quest'anno.







