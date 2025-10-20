TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:31 Caso Pierina, a Rimini entra nel vivo il processo a Louis Dassilva 18:51 ICEE: partiti i lavori della Commissione Interni 18:32 Attentato a Ranucci, martedì il governo riferisce alla Camera 17:30 Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati 17:23 Tennis Tavolo: podio tutto sammarinese a Marina di Montemarciano 17:08 Sottrae 410mila euro a tre correntisti: ex dipendente Bsm patteggia 35 mesi di prigionia 16:14 Fine vita, Attiva-Mente: per disabili soli rischio di vederla come soluzione estrema 14:51 Caso Pierina, la criminologa Bruzzone annuncia querela contro la legale della famiglia 14:09 Cede un lucernario: muore 64enne cadendo dal tetto di un’azienda a San Giovanni in Marignano 13:26 Annual Meetings: soddisfazione dei Segretari di Stato Gatti e Fabbri
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati

L'altoatesino non ha dato disponibilità (ma ha tempo per ripensarci fino a metà novembre). Ci saranno Museti, Berrettini, Bolelli, Cobolli e Vavassori

20 ott 2025
Coppa Davis, Final 8: Sinner fuori dai convocati

Stavolta Jannik Sinner non ci sarà: il tennista altoatesino è fuori dai convocati di Filippo Volandri per le Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna a novembre. Il numero 2 al mondo non ha dato disponibilità per l'impegno internazionale, in cui l'Italia proverà a difendere per la seconda volta consecutiva il titolo mondiale, vinto sia nel 2023, sia nel 2024 grazie anche - e soprattutto - a Sinner.

"La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra - spiega Volandri -. Nel frattempo, posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra. A Bologna, sarà ancora una volta un'entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni".

Il numero 1 degli azzurri sarà perciò Lorenzo Musetti. Assieme a lui ci saranno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli e Andrea Vavassori. Tuttavia non è ancora esclusa del tutto la partecipazione di Sinner: questo perché per diramare la lista definitiva dei convocati ci sarà tempo fino a una settimana prima della competizione, al via il 18 novembre, cambiando al massimo tre tennisti, e l'altoatesino potrebbe ripensarci in base all'andamento delle Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Con Carlos Alcaraz convocato dalla Spagna, magari riaccendere il duello anche a livello di Nazionali potrebbe spingere Sinner a indossare l'azzurro anche quest'anno.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport