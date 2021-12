TENNIS Coppa Davis: Germania eliminata, la finale sarà Croazia-Russia

La Russia si è qualificata per la finale di Coppa Davis imponendosi 2-0 sulla Germania nella seconda semifinale, svoltasi a Madrid. Nella sfida per la conquista dell'insalatiera, i russi affronteranno così domani la Croazia, che ieri aveva battuto 2-1 la Serbia guidata da Novak Djokovic. Per la Russia quella di domani sarà la sesta finale di Coppa Davis, che hanno vinto per due volte (2002 e 2006), mentre per la Croazia è la quarta, con due trofei in bacheca (2005 e 2018).

