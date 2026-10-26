TENNIS Coppa Davis, i convocati dell'Italia per la Final 8 a Bologna Gli azzurri vanno a caccia di uno storico poker, tra i convocati del capitano Filippo Volandri ecco Cobolli, Darderi e Musetti. Esclusi, al momento, Arnaldi e Berrettini. Tra gli avversari più temibili la Spagna di Alcaraz e Jodar e la Germania di Zverev.

Coppa Davis, i convocati dell'Italia per la Final 8 a Bologna.

Manca un mese alla Final 8 di Coppa Davis, a Bologna, e le otto nazionali scoprono le carte. L’Italia sogna uno storico poker consecutivo. Il capitano Filippo Volandri punta sui tre azzurri con il ranking ATP più alto: Flavio Cobolli, Luciano Darderi - alla prima convocazione - e Lorenzo Musetti, fresco vincitore del 250 di Lione. Per il doppio, spazio alla collaudata coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Fuori dal quintetto, almeno per ora, tre volti delle ultime imprese azzurre: Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e soprattutto Matteo Berrettini. Italia che esordirà nei quarti di finale contro la Corea del Sud.

Ma la strada verso il titolo è piena di ostacoli. Dall’altra parte del tabellone c’è la Spagna di Carlos Alcaraz, con Rafa Jodar e Alejandro Davidovich Fokina, e c’è la Germania di Sascha Zverev, destinato a diventare numero uno del mondo. Gli spagnoli, rivali nella finale della scorsa edizione, potrebbero incrociare l’Italia soltanto nell’ultimo atto.

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