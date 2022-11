TENNIS Coppa Davis: Italia in campo per entrare in semifinale

E' finalmente l'ora dell'Italia alle Finals di Coppa Davis, che prevede le ultime due sfide dei quarti, con gli azzurri in campo contro gli Stati Uniti e Germania-Canada a chiudere il programma. Il sorteggio non ha favorito la squadra capitanata da Filippo Volandri, che deve anche fare i conti con l'assenza per infortunio dei due migliori azzurri, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, e così saranno i due Lorenzi, Musetti e Sonego, ad affrontare rispettivamente Taylor Fritz - confermato oggi dal capitano Mardy Fish - e Francis Tiafoe. Poi, nel doppio, Fabio Fognini e Simone Bolelli se la vedranno con Jack Sock e probabilmente lo stesso Tiafoe.



Intanto la Croazia è la seconda semifinalista della Coppa Davis 2022 di tennis, grazie alla vittoria conquistata a Malaga, sul campo del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, sulla Spagna con il punteggio di 2-0.

