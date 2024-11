Coppa Davis: Italia in semifinale, l'inedito doppio Sinner- Berrettini decisivo contro l'Argentina

Il doppio Sinner-Berrettini porta l'Italia in semifinale di Coppa Davis a Malaga. Battuta 2-1 l'Argentina dopo che Cerundolo ha spaventato gli azzurri superando Musetti in due set. Il punto del pari è arrivato da Sinner, che si è sbarazzato per 6-2, 6-1 di Baez.

Per il punto decisivo del doppio, il capitano Volandri ha schierato a sorpresa il numero uno del mondo con il vicecampione di Wimbledon del 2021, preferiti a Bolelli-Vavassori, finalisti quest'anno di Australian Open e Roland Garros. Opposti agli argentini Gonzalez-Molteni, Berrettini e Sinner hanno avuto la meglio per 6-4, 7-5.

Sabato la sfida per andare in finale e difendere il titolo 2023 all'Australia, che ha battuto 2-1 gli Stati Uniti. Oggi l'altra semifinale tra Olanda e Germania.