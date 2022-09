TENNIS Coppa Davis: l'Italia batte anche Argentina, è ai quarti

Coppa Davis: l'Italia batte anche Argentina, è ai quarti.

Un punto dal match dominato da Matteo Berrettini, un altro dalla sfida vinta non senza sofferenze da Jannik Sinner. All'Italia di Coppa Davis bastano i due singolari per battere l'Argentina nel secondo tie del girone A, in corso a Bologna, conquistando l'accesso alle finali di Malaga, in programma a fine novembre tra le migliori otto al mondo.

