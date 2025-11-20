Coppa Davis, l'Italia è in semifinale: sfiderà il Belgio

L'Italia sale il primo gradino verso la terza Coppa Davis consecutiva, vincendo i quarti di finale, all'esordio nell'edizione bolognese del torneo. Due a zero è il risultato contro l'Austria e 2-0 è il punteggio di entrambe le partite di singolare giocate dalle due Nazionali, che sono bastate agli azzurri per avanzare, senza dove scomodare il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Il primo a scendere in campo è Matteo Berrettini, oggi numero 56 al mondo, una posizione che non ne rispecchia il valore tecnico ma che è data più che altro dai vari infortuni che ne hanno minato la risalita verso le parti alte del ranking. Contro di lui c'è il n. 177 Jurij Rodionov, che perde il primo set per 6-3, ma dà battaglia vera nel secondo, ceduto solo al tie break (7-4), dopo un'ora di gioco, e in cui aveva anche strappato un servizio a Berrettini, mettendolo spalle al muro sul risultato di 3-5, prima del controbreak del romano.

Nell'altra partita, però, non c'è gara. in campo vanno il miglior giocatore italiano, Flavio Cobolli (n. 22) e il miglior austriaco, Filip Misolic (n. 79): all'azzurro bastano 66 minuti per avere ragione dell'avversario, in 6-1 6-3, strappando quattro break nel giro di due set.

Ora l'Italia riposerà un giorno, nell'attesa di veder delineate le semifinaliste dall'altra parte del tabellone, e poi tornerà in campo venerdì alle 16, contro il Belgio, che ha eliminato la Francia un po' a sorpresa.







