Tallon Griekspoor batte Jan-Lennard Struff per 7-6 5-7 6-4 e porta l'Olanda per la prima volta in finale di Coppa Davis. Il tennista "orange" ha conquistato il punto decisivo del 2-0 per la propria nazionale contro la Germania a Malaga. Nell'incontro precedente, il connazionale Botic van de Zandschulp ha battuto il tedesco Daniel Altmaier. L'Olanda sfiderà in finale la vincente dell'altra semifinale tra l'Italia e l'Australia, che è in programma oggi.