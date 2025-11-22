TENNIS Coppa Davis, la finale sarà Italia - Spagna Gli iberici sorprendono ancora, battendo 2-1 la Germania, trascinati ancora dal doppio

Coppa Davis, la finale sarà Italia - Spagna.

La Spagna ribalta un altro pronostico, elimina la Germania e raggiunge l'Italia in finale di Coppa Davis. A portare avanti gli iberici è ancora una volta il doppio formato da Granollers e Martinez, che batte in tre set l'accoppiata tedesca Krawietz-Puetz.

Ad aprire i giochi era stato il singolare giocato tra Carreno-Busta e Struff, che lo spagnolo ha vinto in due set (6-4 7-6) al termine di un tiratissimo tie break (8-6). A proposito di tie break, ne sono serviti due a Zverev per avere ragione di un combattivo Munar, nel secondo singolare, vinto dal tedesco 7-6 7-6.

Un successo che non è servito alla Germania, perché in finale ci va la Spagna, a completare un ultimo atto che, sì, era quello che ci si attendeva un mese fa, ma non come tutti se l'aspettavano, viste le assenze di Sinner, Musetti e Alcaraz.

