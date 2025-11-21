TENNIS Coppa Davis: la Spagna sorprende la Cechia, avanti anche la Germania Entrambe le sfide, combattutissime, finiscono 2-1 per la squadra vincente. Oggi il via alle semifinali, con Italia - Belgio

Coppa Davis: la Spagna sorprende la Cechia, avanti anche la Germania.

Tra sorprese e aspettative confermate, la parte bassa del tabellone della Coppa Davis si è rivelata molto più combattuta rispetto a quella alta. Se a Italia e Belgio sono bastati i due singolari per eliminare Austria e Francia, le sfide Spagna - Cechia e Argentina - Germania sono state all'ultimo punto.

Il secondo ribaltone del torneo lo regalano gli iberici che, pur senza l'infortunato Carlos Alcaraz, eliminano i cechi, dati tra i favoriti per la vittoria del trofeo. Parte meglio proprio la Cechia, che vince in due set (7-5 6-4) il singolare dei numeri due, tra Mensik (n. 19 Atp) e Carreno-Busta (n.89). Risponde la Spagna con lo stesso punteggio (6-3 6-4) nel duello tra i numeri uno, Munar (n. 36) e Lehecka (n. 17). Nel doppio, i cechi sprecano qualsiasi occasione per rimontare con Mensik e Macach, perdendo contro Granollers e Martinez in due set, entrambi finiti al tie break, e così gli spagnoli si guadagnano la semifinale.

A sfidarli saranno i tedeschi, che eliminano l'Argentina a fatica. Sudamericani avanti grazie a Etcheverry in una lunga battaglia con Struff, finita due set a zero (7-6 7-6) con altrettanti tie break. Replicano gli europei con il n. 3 al mondo, Zverev, vincente per 2-0 su Cerundolo (6-4 7-6), che poi si prendono il punto decisivo in un infinito incontro di doppio, dove gli argentini Molteni-Zeballos vanno avanti per 6-4, poi Kravietz-Puetz pareggiano con stesso punteggio e alla fine ribaltano la sfida nel tie break del terzo set, vinto 12-10.

Oggi si disputerà la prima semifinale, con Italia e Belgio in campo dalle 16, domani toccherà a Spagna e Germania, alla stessa ora.

