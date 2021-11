Coppa Davis: Sinner non basta, la Croazia elimina l'Italia

Si interrompe ai quarti di finale il cammino dell'Italia in Coppa Davis. Gli azzurri, cui non è bastato un grande Sinner, si sono arresi 2-1 alla Croazia. Decisivo il doppio finale nel quale Fabio Fognini è stato affiancato da Jannik Sinner (reduce da una battaglia di tre ore in singolare) per via dell'indisponibilità del titolare Simone Bolelli. Nulla da fare per gli italiani contro la rodata coppia croata Metkic - Pavic.

In apertura di serata la sorpresa negativa di Lorenzo Sonego battuto senza appello dal semisconosciuto Gojo n. 279 al mondo. A nulla quindi sono valse la grande partita di Sinner e il punto conquistato contro Cilic.