SCI ALPINO Coppa del Mondo, Brignone vince il gigante di Sestriere L'azzurra torna al successo dopo l'oro nel Mondiale e allunga in classifica generale. Seconda è Alice Robinson

Dal Mondiale alla Coppa del Mondo. Cambia lo scenario, ma non cambia la vincitrice: Federica Brignone si prende il primo slalom gigante dopo la rassegna iridata, replicando a Sestriere l'oro conquistato la settimana scorsa a Saalbach. E, proprio come in Austria, l'italiana si mette alle spalle la neozelandese Alice Robinson, stavolta per 40 centesimi. Terza è la norvegese Thea Louise Stjernesund (a 1"57), per la prima volta sul podio.

Quello vinto da Brignone è il primo di due giganti consecutivi in programma a Sestriere e rimpiazza quello annullato di Tremblant. Domani si torna in pista per il secondo, nonché terzultimo della stagione, domenica toccherà allo slalom speciale.

In classifica generale, l'italiana comanda con 899 punti, 170 di vantaggio su Lara Gut-Behrami, seconda, mentre in quella di specialità sale a 300 punti, in terza posizione, 80 in meno rispetto alla leader Robinson.

