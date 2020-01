SLALOM SPECIALE FEMMINILE Coppa del mondo di Sci Alpino: a Flachau trionfa Petra Vlhova Solo terza la Shiffrin preceduta anche dalla svedese Larsson

Se le mettiamo insieme fanno 25. 25 slalom speciali consecutivi in cui al primo posto si alternano Shiffrin e Vlhova. Un duopolio inattaccabile da chiunque, o forse oggi una candidata c'è. Anna Sweenn Larsson capace di intromettersi. Lo slalom speciale femminile notturno di Flachau Austria non ha tradito le aspettative lasciando il nutrito pubblico con il fiato sospeso fino al termine. Il trionfo è tutto della slovacca Petra Vlhova secondo successo consecutivo in slalom per lei dodicesimo in carriera, ottavo in slalom speciale. La Shiffrin non perdeva due gare di fila nella specialità dal 2014. E se la “Regina” statunitense sta scendendo dal trono lo capiremo presto, per il momento deve accontentarsi del 60° podio in Slalom. Michaela è terza con 43/100 di ritardo sullo Vlhova e in mezzo alle due una grande Anna Swenn Larsson a soli 10/100 dalla slovacca. Le azzurre restano lontane dal podio con Irene Curtoni 13° e Marta Rossetti 22°. La 20enne bresciana ha ottenuto il settimo tempo di manche, ed ha lasciato un segno, potrebbe essere un nome di cui sentiremo parlare.



