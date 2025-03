Giornata da ricordare per Dominik Paris che a distanza di 15 mesi torna a vincere in Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro sale sul gradino più alto del podio nella discesa di Kvitfjell in Norvegia e centra la 23' vittoria in carriera, la 19' di specialità. Paris è stato il più veloce in 1'44"67, con 32 centesimi di vantaggio sul leader di Coppa Marco Odermatt e 63/100 su Rogentin. Quarto il campione del mondo di Saalbach, Von Allmen.