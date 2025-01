SCI ALPINO Coppa del Mondo: Federica Brignone prima in discesa, terza in superG L'azzurra vince la gara del sabato, poi sale sul terzo gradino del podio la domenica e si porta in testa alla classifica di Coppa del Mondo. Luca De Aliprandini è terzo in Svizzera nel gigante maschile dopo una grande rimonta.

È una grande Federica Brignone quella sulla neve austriaca di St Anton. L'azzurra conquista la vittoria in discesa al sabato e il terzo posto in superG la domenica. Il week-end perfetto per la sciatrice azzurra che in discesa si aggiudica il 30' successo della carriera, il primo in questa specialità. Il tempo di 1'16''08 le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio davanti alla svizzera Blanc, finita a soli 7 centesimi dall'italiana. Terzo posto per la ceca Ester Ledecka a 18 centesimi. Quarto tempo per Laura Pirovano a 43 centesimi. Un risultato che ha permesso a Federica Brignone di salire fino al secondo posto nella classifica di specialità con 129 punti a sette punti dalla leader Hutter.

A rendere eccezionale il weed-end di Federica Brignone il terzo posto in superG. Una grande gara quella dell'azzurra, molto veloce nel primo tratto e altrettanto brava nella parte più tecnica finale. Davanti a Federica Brignone, l'americana Lauren Maguca e l'austriaca Stephanie Venier. L'azzurra si piazza davanti a Lindsey Vonn, che alla terza gara dopo sei anni di stop è quarta. Il risultato ottenuto in SuperG permette a Federica Brignone di portarsi in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 479 punti.

