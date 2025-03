Federica Brignone ha centrato l'ottava vittoria stagionale, la 35' in carriera, nel superG di Kvitfjell, in Norvegia. Nella stessa gara anche il terzo posto di Sofia Goggia che raggiunge il podio numero 60. Per Federica Brignone un successo importantissimi anche in chiave classifica perché arrivato davanti alla diretta concorrente Lara Gut-Behrami. L'azzurra è al comando con 1194 punti davanti alla svizzera con 943.