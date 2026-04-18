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Coppa del Mondo Hong Kong, Italia protagonista con Matteo Fiorin

di Elia Gorini
18 apr 2026
Coppa del Mondo Hong Kong, Italia protagonista con Matteo Fiorin

Matteo Fiorin conquista la gara dell’eliminazione e consente alla nazionale italiana di inaugurare il medagliere nella seconda tappa di Coppa del Mondo su pista, iniziata a Hong Kong. Il ventenne di Desio conferma così il suo ruolo tra i talenti emergenti più promettenti a livello internazionale. L’azzurro ha gestito la competizione con grande lucidità, mantenendosi sempre nelle posizioni di testa e piazzando l’attacco decisivo nello sprint finale, dove ha avuto la meglio sul neozelandese Thomas Sexton. Sul terzo gradino del podio si è classificato l’olandese Yoeri Havik.




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