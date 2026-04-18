Coppa del Mondo Hong Kong, Italia protagonista con Matteo Fiorin

Matteo Fiorin conquista la gara dell’eliminazione e consente alla nazionale italiana di inaugurare il medagliere nella seconda tappa di Coppa del Mondo su pista, iniziata a Hong Kong. Il ventenne di Desio conferma così il suo ruolo tra i talenti emergenti più promettenti a livello internazionale. L’azzurro ha gestito la competizione con grande lucidità, mantenendosi sempre nelle posizioni di testa e piazzando l’attacco decisivo nello sprint finale, dove ha avuto la meglio sul neozelandese Thomas Sexton. Sul terzo gradino del podio si è classificato l’olandese Yoeri Havik.









