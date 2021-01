SCI Coppa del Mondo, la "prima" di Feller: suo lo Slalom di Flachau L'austriaco vince su Noel e sul connazionale Schwarz. Male l'Italia.

La seconda manche dello Slalom di Flachau batte bandiera d'Austria, che così, in rimonta, si prende 2/3 del podio. Manuel Feller recupera due posizioni e coglie la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, davanti a un Clement Noel ancora una volta incapace di dare seguito a una prima discesa chiusa al comando. Terzo Marco Schwarz, che come il connazionale migliora di due caselle il risultato della manche d'avvio e si consolida in testa alla classifica di specialità.

Ancora male gli italiani: Gross è 19° - con 8 posizioni perse tra una prova e l'altra – mentre escono subito sia Razzoli – che pure stava andando bene – che Vinatzer. Delusione anche per gli scandinavi Foss-Solevaag e Jakobsen, rispettivamente secondo e quarto dopo il giro iniziale: il norvegese offre una seconda manche incolore ed è quarto, lo svedese invece inforca poco prima dell'intermedio e saluta la contesa. Buono per Schwarz e soprattutto per Feller, che attacca per tutta la discesa, termina con 70 centesimi di vantaggio sul compagno di bandiera e, dopo la brutta prova di Foss-Solevaag, comincia a crederci. Manca solo Noel, che ancora una volta però accusa il braccino: all'intermedio è già sotto di 14 centesimi, nella fase successiva crolla ulteriormente e alla fine ci sono 43 centesimi di forbice a garantire a Feller la prima gioia iridata.

