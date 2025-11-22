Coppa del Mondo: Paco Rassat centra la prima vittoria in Austria

Paco Rassat conquista lo slalom di Gurgl firmando la sua prima vittoria, e il primo podio, in Coppa del Mondo. Il francese costruisce il trionfo con una seconda manche straordinaria, nella quale rimonta ben tredici posizioni e chiude con il tempo totale di 1’44”55. Un successo che gli vale anche il primato nella classifica generale. Sul secondo gradino del podio Armand Marchand staccato di soli 7 centesimi. Per Marchand si tratta del miglior risultato della carriera: a 28 anni il belga sale per la prima volta sul podio e regala al suo Paese un risultato storico. Il deluso di giornata è Atle Lie McGrath: dopo una prima manche impeccabile, il norvegese non riesce a ripetersi nella seconda e deve accontentarsi del terzo posto, a 9 centesimi da Rassat. Ai piedi del podio si ferma l’altro norvegese Timon Haugan, quarto a 29 centesimi, seguito dallo svizzero Tanguy Nef (+0”65). Sesto l’austriaco Dominik Raschner (+0”70), protagonista della rimonta più impressionante della gara con diciannove posizioni recuperate davanti al pubblico di casa. Chiudono la top ten il francese Viktor Muffat-Jeandet (+0”73), il tedesco Linus Strasser (+0”76), il bulgaro Albert Popov (+0”88) e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0”93). Il primo degli azzurri è Alex Vinatzer a 1″17 in 19' posizione e Tommaso Sala 26'.











