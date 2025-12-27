Coppa del Mondo, Scheib vince il Gigante di Semmering

Julia Scheib prosegue nella sua consacrazione nel gigante piazzando il colpo doppio. A Semmering, l'austriaca classe '98 centra il terzo successo stagionale – nonché terzo in assoluto in Coppa del Mondo – e sale in vetta alla classifica di specialità: detronizzata Alice Robinson, fuori già nella prima manche. Scheib si impone con 14 centesimi su Camille Rast e 40 centesimi su Sara Hector, che aveva chiuso in testa una prima manche dai distacchi estremamente ridotti.

Dopo il giro iniziale di discese, Hector comandava con appena 2 centesimi sull'austriaca e 13 su Lara Colturi, uscita di scena, al pari di Paula Moltzan, in una seconda manche che vede spiccare Rast. Partita 5ª a 65 centesimi, la svizzera schizza in testa, s'assicura il podio e quasi beffa pure Scheib, arrivata all'ultimo settore con 2 centesimi di ritardo e salvata da un finale in crescendo. Viceversa, Hector non conferma quanto di buono fatto al primo giro e scende all'ultimo gradino del podio, consegnando l'oro alla rivelazione austriaca. 6ª la leader della generale Mikaela Shiffrin, cauta nella gestione di gara: subito dietro di lei, le azzurre Lara Della Mea e Sofia Goggia.









