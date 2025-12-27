SCI Coppa del Mondo, Scheib vince il Gigante di Semmering L'austriaca rimonta Hector e, complice la caduta di Robinson, sale in vetta alla classifica di specialità.

Coppa del Mondo, Scheib vince il Gigante di Semmering.

Julia Scheib prosegue nella sua consacrazione nel gigante piazzando il colpo doppio. A Semmering, l'austriaca classe '98 centra il terzo successo stagionale – nonché terzo in assoluto in Coppa del Mondo – e sale in vetta alla classifica di specialità: detronizzata Alice Robinson, fuori già nella prima manche. Scheib si impone con 14 centesimi su Camille Rast e 40 centesimi su Sara Hector, che aveva chiuso in testa una prima manche dai distacchi estremamente ridotti.

Dopo il giro iniziale di discese, Hector comandava con appena 2 centesimi sull'austriaca e 13 su Lara Colturi, uscita di scena, al pari di Paula Moltzan, in una seconda manche che vede spiccare Rast. Partita 5ª a 65 centesimi, la svizzera schizza in testa, s'assicura il podio e quasi beffa pure Scheib, arrivata all'ultimo settore con 2 centesimi di ritardo e salvata da un finale in crescendo. Viceversa, Hector non conferma quanto di buono fatto al primo giro e scende all'ultimo gradino del podio, consegnando l'oro alla rivelazione austriaca. 6ª la leader della generale Mikaela Shiffrin, cauta nella gestione di gara: subito dietro di lei, le azzurre Lara Della Mea e Sofia Goggia.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: