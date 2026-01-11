SCI Coppa del Mondo Sci, cancellato il SuperG donne di Zauchensee La gara, prevista per oggi alle 12, è stata annullata per le abbondanti nevicate della notte e per il vento forte nella parte alta del tracciata.

Il maltempo condiziona di nuovo la Coppa del Mondo di sci: Il Super G femminile di Zauchensee, in programma alle 12 di oggi, è stato cancellato a causa delle pessime condizioni meteo. Le abbondanti nevicate della notte e il forte vento nella parte alta del tracciato hanno spinto gli organizzatori ad annullare la gara, con la FIS che sta valutando un eventuale recupero nella seconda parte di stagione.

