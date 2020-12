Coppa del Mondo Snowboard: Fischnaller 4° a Carezza, Karl vince e lo sorpassa

Il mancato bis sulle Alpi di casa costa la vetta della Coppa del Mondo di Snowboard a Roland Fischnaller. Cinque giorni dopo il successo di Cortina, il detentore della Sfera di Cristallo chiude quarto nel gigante parallelo di Carezza. Nella finalina contro Zan Kosir gli è fatale un errore nel primo intermedio, grazie al quale lo sloveno comanda senza affanni e s'impone di 1” 06. A guidare la generale ora è il vincitore della prova altoatesina, l'austriaco Benjamin Karl, viceversa vincente per appena 1 centesimo contro il connazionale Andreas Prommeger. Per quel che riguarda gli altri azzurri Daniele Bagozza è 5°, mentre Aaron March è solo 9° e scende al 4° posto della generale, sorpassato di 10 punti da Prommeger. 10 punti che è pure la nuova distanza tra Karl e Fischnaller, attualmente dominatori per distacco della classifica.





Cambio al vertice anche tra le donne, dove l'assenza di Ester Ledecka – in Val d'Isere per la Coppa del Mondo di sci alpino – spiana la strada a Ramona Hofmeister. Non c'è storia nella finale con Ladina Jenny: nei primi due intertempi la tedesca prende il largo e la svizzera, nonostante la rimonta nell'ultimo tratto, si arrende per 46 centesimi. Tutta teutonica – e più combattuta – la sfida per il bronzo: se lo aggiudica Seline Joerg, che contro Cheyenne Loch parte bene, sembra crollare nella fase centrale della gara ma alla fine trova il colpo di coda e la spunta per 6 centesimi. In classifica Hofmeister comanda con 160 punti, 20 in più di Joerg: Jenny è a 125, a 100 la coppia Ledecka-Loch.