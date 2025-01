SCI ALPINO Coppa del Mondo: Sofia Goggia vince la discesa di Cortina Brignoe è terza

Coppa del Mondo: Sofia Goggia vince la discesa di Cortina.

Una grande vittoria per Sofia Goggia. L'azzurra trionfa nella discesa di Cortina sulla Olympia delle Tofane. La sciatrice italiana ha dominato sulla neve di casa centrando il 26 successo in carriera con il tempo di 1'33"95, 42/100 davanti la norvegese Lie e 55/100 meglio di Federica Brignone che conferma di trovarsi sempre più a suo agio in discesa.

