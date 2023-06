CICLISMO Coppa della Pace, Scalco vince in solitaria Primo successo tra gli U23 per il veneto classe 2004.

L'edizione 51 della Coppa della Pace comincia con sole e 30° e termina con vento e pioggia, ed è proprio sotto l'acquazzone che parte l'assolo vincente di Matteo Scalco. Il veneto classe 2004 scatta ai -7 km e coglie il suo primo successo tra gli U23, imponendosi per 5” su Tommaso Bergagna e 14” su Artem Shmidt, quest'anno già vincitore di una tappa all'Istrian Trophy.

Il percorso prevede 172 km con partenza e arrivo a Sant'Ermete: 3 giri del circuito con la salita di Verucchio e 8 di quello conclusivo, nel quale c'è la salita di San Paolo a far da scrematura in vista del traguardo. Ed è qui, al secondo passaggio, che Abt dà il primo scossone al gruppo, raggiunto da D'Aiuto per una fuga due ripresa negli ultimi 50 km. A questo punto è Manenti a dare un'altra sferzata in testa, formando un plotone di 22 corridori che procede compatto fino all'ultima ascesa del San Paolo. Poi, sulla discesa che segue, l'affondo decisivo di Scalco, il cui attacco gli vale il margine sufficiente per un tranquillo arrivo in solitaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: