Coppa Europa: al norvegese Solberg anche il secondo Gigante di Soldeu

Eirik Haystad Solberg concede il bis e fa suo anche il secondo Gigante di Soldeu, valido per la Coppa Europa di Sci Alpino. Se il primo Gigante lo aveva portato a casa per 37 centesimi, nel secondo a far la differenza è stato un centesimo soltanto. Secondo per meno di un soffio il francese Alban Elezi Cannaferina che ha completato una seconda manche al limite della perfezione. Una frazione che gli ha permesso di recuperare 56 dei 57 centesimi che lo dividevano da Solberg a metà gara. Lo svedese Roenngren è terzo a 27 centesimi. Buona prova dell'italiano Stefano Pizzato, quinto. Altri 3 azzurri nei 20: sono Kastlunger tredicesimo, Mauerberger diciannovesimo, Zucchini ventesimo. La Coppa Europa di Sci Alpino è utilizzata dai vari paesi per far fare esperienza alle giovani promesse del circo bianco. Come in Coppa del Mondo, approdo naturale per i più bravi, gli atleti raccolgono punti, secondo il sistema FIS, in cinque discipline e il trofeo è aggiudicato a chi, a fine stagione, si trova primo nella classifica generale, mentre ai vincitori delle classifiche di ogni singola disciplina va la Coppa di specialità. I primi tre atleti europei classificati in ogni disciplina acquisiscono inoltre il diritto di gareggiare in Coppa del Mondo per la stagione seguente.